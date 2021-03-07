Crespo elogia diretoria e fala sobre reforços: 'Dou boas-vindas a eles'

O São Paulo segue agindo no mercado da bola para fortalecer o elenco do técnico Hernán Crespo. Na próxima semana, devem chegar o lateral-direito Orejuela e o zagueiro Miranda. Além disso, Gabriel Neves, volante do Nacional (URU) é um dos alvos do Tricolor.
Questionado na entrevista coletiva sobre a atuação da diretoria na busca por novos jogadores, Crespo elogiou a postura e comentou sobre os dois reforços que estão chegando.
- Indica que o clube está se mexendo, queremos um elenco competitivo em todas as linhas. Orejuela e Miranda nos dão essa competência, principalmente nos momentos chaves, com Libertadores, Brasileirão... Estamos completando o elenco devagar, mas dou as boas-vindas a eles – afirmou.
Com a chegada de novos atletas, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Paulistão. O time é o primeiro colocado do Grupo B, com sete pontos.