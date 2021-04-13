futebol

Crespo elogia Diniz ao falar do seu começo no São Paulo: 'Agradeço a ele'

Perguntado sobre seu início de trabalho no Tricolor, técnico argentino aproveitou para ressaltar a passagem do antigo treinador no CT da Barra Funda...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 23:22

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Na entrevista coletiva, o técnico Hernán Crespo comentou sobre o seu início de trabalho no CT da Barra Funda.
Contratado para substituir Fernando Diniz, o argentino fez questão de elogiar o trabalho do antigo comandante do Tricolor. Segundo Crespo, ele está aproveitando uma base muito boa, muito por conta do antigo treinador.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Estou aproveitando a base do trabalho de Fernando e aplicando outras coisas para dar uma identidade nova. Não é melhor e nem pior, mas diferente, agradeço ao Fernando pois estou aproveitando um trabalho muito bom - disse Crespo após o triunfo no Morumbi.
Com a vitória nesta segunda, o Tricolor continua na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Ainda sem saber se contará com Luciano, o clube do Morumbi enfrenta o Guarani, na próxima quarta-feira (14), às 21h30, em casa.

