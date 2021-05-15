Crespo elogia atuação do São Paulo: 'Merecíamos fazer mais gols'

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, elogiou a equipe após a vitória por 4 a 1 sobre a Ferroviária, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O setor ofensivo foi o mais elogiado pelo comandante são-paulino.
Na visão do argentino, o Tricolor poderia ter feito mais do que os quatro gols se não fosse a boa atuação do goleiro Saulo. Ele ressaltou a felicidade pelo bom momento do setor ofensivo, que marcou gols em quase todos os jogos na temporada.
- Acredito que o time demonstrou nestes três meses um grande potencial ofensivo. Fizemos quatro gols, mas merecíamos fazer mais. O goleiro deles fez boas defesas durante o jogo. Mas estou muito feliz, a situação não é fácil. Não escondemos que somos os favoritos - comentou o técnico.
Agora, o São Paulo pensa no Mirassol, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo (16), às 20h30, no Morumbi.