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Crespo elogia atitude do São Paulo: 'Creio que este é o caminho'

Após empate contra o Botafogo-SP, no Morumbi, o treinador se mostrou satisfeito com o desempenho e a predisposição dos atletas mesmo com pouco tempo de trabalho...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:23

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 20:23
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
O São Paulo empatou sua primeira partida da temporada, contra o Botafogo-SP, por 1 a 1, no Morumbi, na primeira rodada do Paulistão de 2021, neste domingo (28). Mesmo que o resultado não tenha sido o ideal, o treinador Hernán Crespo, que estreou no novo cargo nesta partida, afirmou que sai satisfeito com a postura dos jogadores.Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre possibilidades de formações da equipe. O treinador preferiu falar apenas do jogo contra o Botafogo e disse que, mesmo com pouco tempo de treino, está contente com a atitude dos atletas e a predisposição do elenco.
- Em linhas gerais, eu saio contente em função do tempo de trabalho e da predisposição e a atitude dos atletas, que foi excepcional. E creio que este é o caminho.
Crespo comentou, também, sobre o esquema utilizado para a partida, argumentando que a opção pelos alas se deu pela necessidade de abrir o jogo para criar espaços.Porém, o argentino garante que o esquema mudará de acordo com a situação, uma vez que, segundo ele, a formação é ocasional e pode variar dependendo de momentos da partida e de times enfrentados.
O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (3), às 17h, para enfrentar a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho. O confronto é válido pela segunda rodada do Paulistão e o Tricolor espera vencer pela primeira vez na temporada.

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