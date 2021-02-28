Crespo elogia atitude do São Paulo: 'Creio que este é o caminho'

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

O São Paulo empatou sua primeira partida da temporada, contra o Botafogo-SP, por 1 a 1, no Morumbi, na primeira rodada do Paulistão de 2021, neste domingo (28). Mesmo que o resultado não tenha sido o ideal, o treinador Hernán Crespo, que estreou no novo cargo nesta partida, afirmou que sai satisfeito com a postura dos jogadores.Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre possibilidades de formações da equipe. O treinador preferiu falar apenas do jogo contra o Botafogo e disse que, mesmo com pouco tempo de treino, está contente com a atitude dos atletas e a predisposição do elenco.

- Em linhas gerais, eu saio contente em função do tempo de trabalho e da predisposição e a atitude dos atletas, que foi excepcional. E creio que este é o caminho.

Crespo comentou, também, sobre o esquema utilizado para a partida, argumentando que a opção pelos alas se deu pela necessidade de abrir o jogo para criar espaços.Porém, o argentino garante que o esquema mudará de acordo com a situação, uma vez que, segundo ele, a formação é ocasional e pode variar dependendo de momentos da partida e de times enfrentados.