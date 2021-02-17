Crespo diz que terá poucos reforços no São Paulo: 'Não serão muitos'

O novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo, foi apresentado na tarde desta quarta-feira (16), como novo técnico do São Paulo para a próxima temporada. Entre os vários questionamentos, o argentino foi perguntado sobre a chegada de reforços no elenco, que conta com algumas carências. Crespo disse que tomará as decisões com calma, mas garantiu que não fará muitas contratações. Ele até brincou no começo da resposta. – Informação nova, me disseram que teria muito dinheiro, falaram que poderia comprar todos (risos). Estamos falando com a diretoria. Temos um elenco muito talentoso. Isso requer tomar decisões com muita calma. Começar a falar de nomes não tem sentido. Tem a reta final do Brasileirão. Seguramente não serão muitos reforços – afirmou. Com experiência no futebol sul-americano, Crespo disse que irá buscar alguns jogadores da América do Sul que possam agregar ao elenco do Tricolor.