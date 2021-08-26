Crespo diz que São Paulo merecia a vitória: 'Uma pena essa situação'

O técnico Hernán Crespo analisou a atuação do São Paulo no empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (25). pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o argentino, o Tricolor merecia ter saído com a vitória. - O time merecia ganhar o jogo, uma pena essa situação. Vencer por 2 a 0 significava ter uma boa vantagem para o próximo jogo, mas isso não aconteceu. Vamos ter que conquistar no jogo de volta se queremos chegar às semifinais - afirmou, em entrevista coletiva.
Crespo também falou sobre a saída do meia Benítez, logo no começo da segunda etapa. O técnico explicou que se trata do camisa 8 ainda não reunir condições físicas para atuar 90 minutos, uma vez que está voltando de lesão.
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CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASIL- Martín voltou a jogar, falta um pouco de ritmo de jogo. Importante que não sentiu absolutamente nada, está bem. Depois, as mudanças tinham a ver com o ritmo e a dinâmica que era preciso no meio-campo, porque estávamos um pouco cansados - finalizou.
Agora, o São Paulo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde encara o Juventude, no domingo (29), às 16h, em Caxias do Sul.