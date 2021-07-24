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Crespo deve poupar dupla; veja provável escalação do São Paulo contra o Flamengo

Benítez e Rigoni devem começar no banco diante do Rubro-Negro, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Tricolor dosa parte física visando Copa do Brasil...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 14:55
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo deve ter um time diferente no duelo contra o Flamengo, às 16h neste domingo (25), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O elenco do Tricolor fechou a preparação para a partida na manhã deste sábado (24), no CT da Barra Funda. Benítez e Rigoni devem ficar no banco de reservas contra o Rubro-Negro. A dupla, que atuou bem na vitória sobre o Racing, por 3 a 1, na Argentina, pela Libertadores, na última terça-feira, deve ficar à disposição do técnico Hernán Crespo no banco de reservas. Em seus lugares, Nestor e Vitor Bueno devem jogar, segundo o 'GE'.
A zaga também terá mudanças. Com Léo suspenso, Bruno Alves deve formar o trio defensivo com Miranda e Arboleda. Sendo assim, um provável time tem: Volpi, Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Welington, Liziero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Vinícius; Marquinhos e Vitor Bueno.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O São Paulo é apenas o 16º colocado do Brasileirão, com 11 pontos conquistados em 12 jogos. Até o momento, foram duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O time vem de derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, no Morumbi.

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