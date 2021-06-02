Crespo defende rodízio do elenco no São Paulo: 'O balanço até aqui é positivo'

Crédito: Staff Images/Conmebol

O São Paulo perdeu para o 4 de Julho-PI por 3 a 2, em Teresina, pela Copa do Brasil. Com uma equipe alternativa, o Tricolor saiu atrás, virou, mas acabou sendo derrotado pela equipe piauiense.

ATUAÇÕES: Orejuela marca contra, defesa falha no jogo aéreo, e São Paulo perde para o 4 de Julho

Depois da partida, o técnico Hernán Crespo falou sobre o planejamento de usar os reservas não somente nesse jogo, mas também em algumas partidas do estadual e da Copa Libertadores. Ele defendeu a ideia da comissão técnica.

TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui - O balanço até aqui é positivo no momento que se ganha um título e se passa às oitavas de final da Libertadores. Todos sabemos que devemos melhorar em muitos aspectos e situações, e o elenco está em constante evolução e temos gente de Cotia que precisa errar para poder acertar - disse Crespo, em entrevista coletiva.

Crespo também analisou o jogo de volta, que acontecerá na próxima terça-feira (8), às 19h, no Morumbi. Para ele, o São Paulo tem toda a chance de passar.