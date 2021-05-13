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Crespo defende reservas do São Paulo após empate: 'Merecem respeito'

Técnico analisou atuação da equipe alternativa no empate por 1 a 1 diante do Rentistas...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 22:19

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 22:19

O São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Rentistas, no Uruguai, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores da América, reassumindo a liderança da chave, com oito pontos.
ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas
Após a partida, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, fez questão de elogiar a equipe considerada alternativa, que, segundo ele, merece respeito pela boa atuação no Estádio Centenário.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 - São Paulo entrou com um time que merece respeito, profissionais que merecem respeito. Que ganharam em treino a oportunidade de jogar a Libertadores, para mim é suficiente – disse o comandante, em entrevista coletiva.
Crespo também deu sua opinião sobre o empate da equipe. Para o argentino, o jogo foi ótimo, muito por conta do volume de jogo dos seus comandados. - Acredito que fizemos um ótimo jogo com muitos jogadores que jogavam menos do que o normal. E pensar amanhã no jogo de sexta. Merecíamos ganhar, independentemente disso, quero parabenizar o time. Estou feliz por eles, porque o time mereceu ganhar. No primeiro, faltou um pouco a construção de jogo. No segundo foi realmente muito bem. O empate penso que é injusto - finalizou o comandante.

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