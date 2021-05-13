Crespo defende reservas do São Paulo após empate: 'Merecem respeito'

O São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Rentistas, no Uruguai, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores da América, reassumindo a liderança da chave, com oito pontos.

ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas

Após a partida, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, fez questão de elogiar a equipe considerada alternativa, que, segundo ele, merece respeito pela boa atuação no Estádio Centenário.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 - São Paulo entrou com um time que merece respeito, profissionais que merecem respeito. Que ganharam em treino a oportunidade de jogar a Libertadores, para mim é suficiente – disse o comandante, em entrevista coletiva.