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futebol

Crespo conversa com Tite antes do treino da seleção no CT do São Paulo

Técnicos se encontraram nesta sexta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda. Elenco do Tricolor treinou na parte da manhã, enquanto seleção trabalha nesta tarde...

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 17:31
Crédito: Divulgação/CBF
O CT do São Paulo recebeu nesta sexta-feira (11) o elenco da Seleção Brasileira, que se prepara para encarar a Venezuela na estreia da Copa América, no próximo domingo (13), às 18h, em Brasília.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
Sendo assim, o técnico Hernán Crespo, do Tricolor, teve um encontro com Tite, treinador. Eles aproveitaram para trocar ideias sobre futebol. Juninho Paulista, ex-jogador do São Paulo, também esteve presente no CT da Barra Funda. Enquanto o selecionado brasileiro treina nesta tarde, o elenco são-paulino trabalhou na parte da manhã. Liziero, que foi convocado para a seleção olímpica, se reapresentou e deve jogar contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já a seleção brasileira tem a Copa América como o próximo desafio. A equipe de Tite venceu as duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, diante de Equador (2x0), onde enfrentou o zagueiro são-paulino Arboleda, há uma semana, e venceu o Paraguai, pelo mesmo placar, na última terça-feira.

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