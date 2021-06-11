Crespo conversa com Tite antes do treino da seleção no CT do São Paulo

Sendo assim, o técnico Hernán Crespo, do Tricolor, teve um encontro com Tite, treinador. Eles aproveitaram para trocar ideias sobre futebol. Juninho Paulista, ex-jogador do São Paulo, também esteve presente no CT da Barra Funda. Enquanto o selecionado brasileiro treina nesta tarde, o elenco são-paulino trabalhou na parte da manhã. Liziero, que foi convocado para a seleção olímpica, se reapresentou e deve jogar contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já a seleção brasileira tem a Copa América como o próximo desafio. A equipe de Tite venceu as duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, diante de Equador (2x0), onde enfrentou o zagueiro são-paulino Arboleda, há uma semana, e venceu o Paraguai, pelo mesmo placar, na última terça-feira.