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futebol

Crespo conversa com elenco do São Paulo em seu primeiro dia no CT

Novo treinador da equipe conheceu os jogadores e membros da atual comissão técnica antes do treinamento visando o clássico contra o Palmeiras, na sexta-feira, no Morumbi...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:57

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 11:57
Crédito: Divulgação/São Paulo
Hernán Crespo teve seu primeiro contato com o CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira (17), um dia depois de sua chegada ao Brasil para comandar o São Paulo na próxima temporada.
Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo
O argentino conheceu o elenco são-paulino, conversou com os jogadores e acompanhou o treinamento comandado por Marcos Vizolli, visando o clássico contra o Palmeiras, às 21h30, na próxima sexta-feira (19), no Morumbi, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOEle estava acompanhado de seus cinco auxiliares: Juan Branda (auxiliar técnico), Gustavo Nepote (preparador de goleiros), Tobías Kohan (analista de desempenho), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos). Todos se apresentaram aos jogadores do São Paulo. Logo mais, às 12h45, Crespo será apresentado em coletiva virtual no CT da Barra Funda. O treinador já participa do planejamento para a próxima temporada, inclusive aprovando a chegada do atacante Bruno Rodrigues, anunciado nesta quarta-feira.

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