Crespo conversa com elenco do São Paulo em seu primeiro dia no CT

Crédito: Divulgação/São Paulo

Hernán Crespo teve seu primeiro contato com o CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira (17), um dia depois de sua chegada ao Brasil para comandar o São Paulo na próxima temporada.

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O argentino conheceu o elenco são-paulino, conversou com os jogadores e acompanhou o treinamento comandado por Marcos Vizolli, visando o clássico contra o Palmeiras, às 21h30, na próxima sexta-feira (19), no Morumbi, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.