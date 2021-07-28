Crespo conta com ótimo retrospecto em mata-matas; veja os números do treinador do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Nesta quarta-feira (28), o São Paulo entra em campo para enfrentar o Vasco, no Morumbi, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o duelo pela frente, o treinador do Tricolor, Hernán Crespo, conta com seu ótimo retrospecto em jogos de mata-mata. O técnico não é eliminado há dez duelos de fases eliminatórias.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Nos últimos dez duelos de mata-mata em que participou como treinador, Crespo disputou 17 partidas, oito pelo São Paulo e nove pelo Defensa y Justicia, da Argentina. Ao todo, o técnico jogou quatro torneios diferentes, saindo campeão em dois e ainda vivo nos dois restantes.

Pelo São Paulo, o treinador esteve à frente da equipe em jogos de mata-mata válidos pelo Paulistão, pela Copa do Brasil e pela Libertadores, somando oito jogos em cinco duelos. O primeiro mata-mata foi o do Paulistão, onde o Tricolor encarou três adversários.

Nas quartas de final, jogo único contra a Ferroviária, no Morumbi, e vitória por 4 a 2. Na semifinal, jogo único contra o Mirassol, também no Morumbi e vitória por 4 a 0. Já na final, jogos de ida e volta, empatando em 0 a 0 com o Palmeiras fora de casa e vencendo por 2 a 0 em casa, saindo da seca de títulos e sendo campeão paulista.

Na Copa do Brasil, onde enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, apenas um duelo até o momento. O São Paulo enfrentou o 4 de Julho, do Piauí, na terceira fase do torneio. O primeiro jogo, fora de casa, terminou em derrota por 3 a 2, mas na partida de volta, no Morumbi, o Tricolor passou por cima do time piauiense e aplicou um sonoro 9 a 1, avançando para as oitavas de final.

Já na Libertadores, o time enfrentou o Racing, da Argentina, nas oitavas de final. Após empatar o primeiro jogo em casa por 1 a 1, o Tricolor reverteu o placar em Avellaneda e venceu os argentinos por 3 a 1, somando um 4 a 2 no agregado e se classificando para as quartas de final, onde enfrentará o seu rival Palmeiras, numa reedição da final do Paulistão.

Sem perder nenhuma partida na competição, o time de Crespo avançou até a final, onde venceu o Lanús por 3 a 0, jogando em campo neutro, em uma final totalmente argentina, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Disputando quatro torneios diferentes, o treinador se sagrou campeão do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana e segue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores da América.