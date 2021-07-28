Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Crespo conta com ótimo retrospecto em mata-matas; veja os números do treinador do São Paulo
futebol

Crespo conta com ótimo retrospecto em mata-matas; veja os números do treinador do São Paulo

Prestes a enfrentar o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico argentino não é eliminado em um mata-mata há dez confrontos, conquistando dois títulos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 08:00

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Nesta quarta-feira (28), o São Paulo entra em campo para enfrentar o Vasco, no Morumbi, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o duelo pela frente, o treinador do Tricolor, Hernán Crespo, conta com seu ótimo retrospecto em jogos de mata-mata. O técnico não é eliminado há dez duelos de fases eliminatórias.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Nos últimos dez duelos de mata-mata em que participou como treinador, Crespo disputou 17 partidas, oito pelo São Paulo e nove pelo Defensa y Justicia, da Argentina. Ao todo, o técnico jogou quatro torneios diferentes, saindo campeão em dois e ainda vivo nos dois restantes.
Pelo São Paulo, o treinador esteve à frente da equipe em jogos de mata-mata válidos pelo Paulistão, pela Copa do Brasil e pela Libertadores, somando oito jogos em cinco duelos. O primeiro mata-mata foi o do Paulistão, onde o Tricolor encarou três adversários.
Nas quartas de final, jogo único contra a Ferroviária, no Morumbi, e vitória por 4 a 2. Na semifinal, jogo único contra o Mirassol, também no Morumbi e vitória por 4 a 0. Já na final, jogos de ida e volta, empatando em 0 a 0 com o Palmeiras fora de casa e vencendo por 2 a 0 em casa, saindo da seca de títulos e sendo campeão paulista.
Na Copa do Brasil, onde enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, apenas um duelo até o momento. O São Paulo enfrentou o 4 de Julho, do Piauí, na terceira fase do torneio. O primeiro jogo, fora de casa, terminou em derrota por 3 a 2, mas na partida de volta, no Morumbi, o Tricolor passou por cima do time piauiense e aplicou um sonoro 9 a 1, avançando para as oitavas de final.
Já na Libertadores, o time enfrentou o Racing, da Argentina, nas oitavas de final. Após empatar o primeiro jogo em casa por 1 a 1, o Tricolor reverteu o placar em Avellaneda e venceu os argentinos por 3 a 1, somando um 4 a 2 no agregado e se classificando para as quartas de final, onde enfrentará o seu rival Palmeiras, numa reedição da final do Paulistão.
Sem perder nenhuma partida na competição, o time de Crespo avançou até a final, onde venceu o Lanús por 3 a 0, jogando em campo neutro, em uma final totalmente argentina, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.
Disputando quatro torneios diferentes, o treinador se sagrou campeão do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana e segue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores da América.
Com a decisão na próxima quarta-feira (4), em São Januário, é importante abrir uma boa vantagem no primeiro jogo, aproveitando o fator casa para construir um bom resultado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados