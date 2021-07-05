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Crespo completa 46 anos: técnico tirou São Paulo da fila, mas vive primeira crise no clube

Argentino faz aniversário nesta segunda-feira (05), mas momento do time, sem vencer e na zona de rebaixamento, preocupa. Recuperado de Covid-19, ele volta ao CT hoje...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 11:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Nesta segunda-feira (05), o técnico Hernán Crespo tem pelo menos um motivo para se alegrar: o argentino completa 46 anos de vida, com uma carreira consagrada como atacante, e um início de uma trajetória promissora como treinador de futebol .
>> ATUAÇÕES: Defesa do São Paulo vai mal após a saída de Miranda
Crespo chegou ao São Paulo no começo desta temporada, em fevereiro, e caiu nas graças da torcida e do elenco, principalmente com o título do Campeonato Paulista. Segundo dados do site Footstats, o Tricolor teve a maior média de posse de bola, com 60%, o maior volume de passes certos, 7142, de finalizações no alvo, 93, de cruzamentos completados, 90, e, consequentemente, de gols, com 38.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021 Com um estilo de jogo que deu certo na história do São Paulo, utilizando três zagueiros e um ataque rápido, Crespo foi elogiado pela torcida e elenco, mas depois do título estadual, os resultados não foram os esperados. Apesar da classificação às oitavas de final da Libertadores, o time caiu muito de rendimento, principalmente no Brasileirão.
Até aqui, em nove rodadas, o Tricolor ainda não venceu, com cinco empates e quatro derrotas. Nesse intervalo entre os jogos, Crespo foi diagnosticado com Covid-19, sendo afastado da rotina do clube seguindo os protocolos de segurança necessários. Crespo deve voltar aos trabalhos no CT da Barra Funda justamente nessa segunda-feira, após cumprir o período de isolamento. Ele tem a missão de conseguir a primeira vitória do São Paulo no Brasileiro. A equipe joga diante do Internacional, às 21h30, na próxima quarta-feira (07), no Beira-Rio.
O Tricolor tem somente mais duas partidas para tentar melhorar o astral e o rendimento antes do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, diante do Racing (ARG), no Morumbi.

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