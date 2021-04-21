Crespo comenta sobre mudanças no São Paulo e personalidade dos atletas

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O São Paulo começou com o pé direito na Libertadores de 2021. A equipe bateu o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa pelo placar de 3 a 0. Com uma belíssima atuação, o Tricolor mostra estar muito bem montado para a temporada. Na coletiva após o jogo, Hernán Crespo falou a equipe que mandou a campo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

O São Paulo entrou em campo com duas alterações em relação à equipe que vem sendo utilizada como titular. O meia Benítez substituiu Igor Gomes e o volante Liziero tomou a vaga de Rodrigo Nestor.

As alterações deram muito certo e os dois jogadores fizeram boas atuações, principalmente Benítez, que foi um dos principais nomes do jogo, chegando a balançar as redes no segundo gol do Tricolor.

Questionado sobre o ato de mudar a escalação da equipe de acordo com o adversário, Crespo explicou que se trata de uma necessidade de se adaptar.

- Todos os jogos não são iguais, então eu acredito que talvez mudar com as situações é importante. É importante, depende das características do rival e isso que a gente precisa. Então, tento escolher a opção melhor - comentou o treinador após a vitória.

Com um futebol de brilhar os olhos e resultados muito bons à frente do São Paulo, é normal que outras equipes passem a olhar o Tricolor de maneira diferente, talvez até com medo.Perguntado sobre os efeitos de seu time nas equipes adversárias, Crespo evitou falar dos outros times.

- Eu só me preocupo com a minha equipe, com mostrar um bom jogo, mostrar personalidade, identidade, e isso os atletas estão demonstrando - respondeu.