Crespo comenta sobre empate com o Mirassol: 'Merecemos ganhar'

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Neste domingo (9), o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Mirassol, em partida da última rodada do Campeonato Paulista. Jogando fora de casa e com o time reserva, o Tricolor mostrou reação e fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Após o jogo, o técnico Hernán Crespo falou sobre a atuação da equipe, mas afirmou que, segundo ele, o São Paulo merecia a vitória.VEJA COMO TERMINOU A FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA!

As duas equipes já chegaram para a partida com a classificação para a próxima fase do torneio garantida. Para o Mirassol, a liderança do grupo ainda estava em jogo, enquanto para o São Paulo a partida era uma mera formalidade, uma vez que o time já estava definido como líder geral da competição.

Assim, sem necessidade de um determinado resultado e jogando com o time reserva, o placar não era o mais importante para o Tricolor, segundo Crespo, que afirmou que o foco era avaliar a atuação dos jogadores.

- Nesse tipo de situações, o resultado é relativo. Para mim, é muito importante ver os jogadores, as atuações, como teste de tudo isso que eles treinam todo dia. Para mim, isso é muito importante. Eles jogaram muito bem - avaliou Hernán Crespo.

O treinador, porém, comentou sobre o resultado da partida, afirmando que, de acordo com ele, o São Paulo merecia sair vencedor, acrescentando, ainda, que o goleiro Alex Muralha, do Mirassol, foi o que impediu a vitória do Tricolor.

- Se queremos falar de resultado, sim, merecemos ganhar, mas encontramos um grande goleiro - concluiu o treinador.O São Paulo volta a campo na quarta-feira (12), para enfrentar o Rentistas, do Uruguai, fora de casa, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com duas vitórias e um empate, o Tricolor está invicto no campeonato e lidera o Grupo E, que conta, ainda, com Racing, da Argentina e Sporting Cristal, do Peru.