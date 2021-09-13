Crespo comenta saída de Daniel Alves do São Paulo: 'Não foi o momento ideal'

O São Paulo foi derrotado por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro jogo após a saída de Daniel Alves da equipe, quando o jogador não se apresentou no CT da Barra Funda na última sexta-feira. por conta de uma dívida de R$ 18 milhões do clube para com ele. Questionado sobre o assunto na entrevista coletiva, o técnico Hernán Crespo evitou comentar o assunto em si, mas destacou que não aconteceu no momento ideal e lamentou a falta de opções no elenco para a partida diante do Tricolor carioca. Galeano, atacante, foi utilizado na posição.