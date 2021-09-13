Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crespo comenta saída de Daniel Alves do São Paulo: 'Não foi o momento ideal'

Lateral-direito não se apresentou após as Eliminatórias por conta de dívida do Tricolor com ele. Treinador falou sobre o acontecido e destacou falta de opções para a posição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 10:00

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:00

O São Paulo foi derrotado por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro jogo após a saída de Daniel Alves da equipe, quando o jogador não se apresentou no CT da Barra Funda na última sexta-feira. por conta de uma dívida de R$ 18 milhões do clube para com ele. Questionado sobre o assunto na entrevista coletiva, o técnico Hernán Crespo evitou comentar o assunto em si, mas destacou que não aconteceu no momento ideal e lamentou a falta de opções no elenco para a partida diante do Tricolor carioca. Galeano, atacante, foi utilizado na posição.
- Para mim, é simplesmente situação da diretoria. São questões pessoais com o Daniel. Eles vão falar com ele, não quero falar. Não foi um momento ideal, um momento em que não tínhamos Igor Vinicius e nem Orejuela. Tive que criar uma situação nova – disse Crespo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados