Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crespo comenta números ruins do ataque do São Paulo: 'O gol está fechado'

Tricolor marcou um gol nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Argentino lamentou chances perdidas e reconheceu má fase no clube do Morumbi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 23:52

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 23:52

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo marcou somente um gol nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro. A má fase do setor ofensivo do Tricolor foi assunto na entrevista coletiva do técnico Crespo após o empate sem gols contra o Cuiabá, nesta segunda-feira. - Não estamos concretizando o que criamos, mas a nível defensivo estamos melhor, estamos sofrendo poucos gols. Devemos ser mais concretos na fase ofensiva. Estamos falando com todos, estamos procurando situações para sermos concretos e conquistarmos os três pontos. Estamos tentando por todos os setores. O gol está fechado e temos que tentar abri-lo com trabalho - disse o argentino.
O São Paulo é dono do segundo pior ataque do Brasileiro com apenas 20 gols marcados em 25 partidas. No entanto, Crespo ressaltou que a equipe está tentando melhorar e fez um balanço positivo da temporada.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Entendo que a situação sempre é ganhar, entendo a situação. Seguramente, saindo de uma situação incômoda como estamos no Brasileirão, acho que é uma temporada muito boa. Saímos da fila no Paulistão, chegamos nas quartas de final da Copa Libertadores e não faz muito tempo que isso aconteceu. Ao mesmo tempo, sei perfeitamente que temos que ganhar. Não perdemos, mas estamos tentando. O gol está fechado para a gente - finalizou.
Agora, o São Paulo enfrenta o Ceará, na próxima quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi. O Tricolor está na 13ª colocação do Brasileiro, com 30 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados