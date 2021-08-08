Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Crespo comenta expulsão de Benítez na vitória do São Paulo: 'Gostaria de perguntar o que ele fez de grave'
Treinador falou sobre lance confuso que aconteceu na segunda etapa da vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena da Baixada...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 10:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A polêmica expulsão de Martín Benítez foi tema da entrevista coletiva do técnico Hernán Crespo após a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O meia argentino foi expulso fora do campo após uma confusão com o meia Terans na batida de um escanteio para o Furacão. Se recusando a sair de campo, Benítez 'promoveu' uma confusão que parou a partida por praticamente cinco minutos. Ao ser perguntado sobre o lance, o técnico Crespo disse que não entendeu o que aconteceu e conversaria com o jogador para saber os fatos.
- Essas situações são eventuais, não acontece normalmente. Aconteceu. Acredito que não quero justificar o ato de Rigoni, mas todo o Brasil sabe o motivo. Gostaria de perguntar ao Benítez o que ele fez de grave para receber o vermelho - disse o treinador.
ATUAÇÕES: Pablo vive noite de artilheiro e leva a maior nota na vitória do São Paulo contra o Athletico-PR
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROCrespo também reclamou de uma possível falta de critério nas decisões do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima, já que o zagueiro Thiago Heleno, capitão do Athletico, segurou no braço do juiz ao reclamar e não foi expulso.
- Eu vi no segundo tempo uma atitude dentro de campo do capitão do Athletico-PR com o árbitro, cara a cara, pegando na mão dele para não receber o cartão. Imagino que o Benítez fez algo muito mais grave que um cara a cara com o árbitro, uma pegada na mão do árbitro - finalizou.
Essa foi a segunda expulsão seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro por um ato de indisciplina. Na rodada passada, contra o Palmeiras, Rigoni foi expulso após xingar o árbitro Luiz Flavio de Oliveira depois da anulação de um gol do Tricolor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados