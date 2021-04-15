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futebol

Crespo comemora título do Defensa y Justicia e projeta o Choque-Rei

Técnico, que comandava o clube argentino antes de chegar ao São Paulo, comentou sobre o título do ex-clube e analisou o clássico contra o Palmeiras já nesta sexta-feira...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 01:24

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 01:24
Crédito: Rubens Chiri
O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, estava ligado na final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa y Justicia (ARG). Comandante do clube argentino e vencedor da Sul-Americana pela equipe, ele comemorou o títulos dos seus antigos jogadores sobre o rival do Tricolor.
ATUAÇÕES: Galeano brilha, zaga sofre e os reservas do São Paulo vencem o Guarani
- Vi o final do jogo e tive a satisfação de ver o Defensa y Justicia vencer o título. Eram jogadores que, há três meses atrás, estavam comigo. Sou muito feliz com eles, porque conheço os jogadores - disse o técnico do São Paulo, em entrevista coletiva após a vitória diante do Guarani, por 3 a 2, pelo Paulistão.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Já nesta sexta-feira (16), o São Paulo volta a campo para enfrentar justamente o Palmeiras, no Allianz Parque. Crespo projetou a partida, mas não deu pistas se irá poupar alguns jogadores, já que estreia na Libertadores na próxima semana, fora de casa, contra o Sporting Cristal (PER). - Amanhã é outro dia. Vamos ver como estão os jogadores para escolher os 11 para jogar esse grandíssimo jogo que temos, contra o Palmeiras - finalizou.
O São Paulo é o líder do Grupo B do Paulistão, com 16 pontos, seis a mais que a vice-líder Ferroviária.

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