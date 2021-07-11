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Crespo comemora segunda vitória seguida do São Paulo: 'Tudo está voltando ao normal'

Técnico do Tricolor analisou o triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Time sobre na tabela da competição...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 22:24

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 22:24
O São Paulo venceu o Bahia por 1 a 0, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Tricolor subiu para a 14ª posição, com 11 pontos conquistados. Além disso, foi a segunda vitória consecutiva do clube na competição.
ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia
Para o técnico Hernán Crespo, foi um alívio essa vitória, que traz mais tranquilidade para a equipe na sequência da temporada.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Precisamos de um pouco de normalidade, dar serenidade, tranquilidade aos atletas para trabalhar, em um jeito normal para eles. Tudo está voltando ao normal - disse o argentino, em entrevista coletiva.
Com um time misto, Crespo colocou no ataque Pablo e Vitor Bueno. Ele analisou o desempenho da dupla na vitória do São Paulo.
- Eu acho que eles são grandes jogadores. Talvez, hoje não tiveram as oportunidades corretas, mas está tudo voltando ao normal. Trabalho, treinos, identidade. Faltou profundidade, mas acredito que o time está voltando – finalizou o comandante.

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