Crespo coloca vaga na Libertadores como meta do São Paulo no Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Apesar de estar apenas uma posição longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Hernán Crespo colocou como meta do São Paulo se classificar para a Libertadores através da competição nacional. Em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, que culminou na eliminação do Tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil, Crespo disse que o foco agora é levantar a moral do elenco e conseguir a vaga no torneio continental.

- Acredito que temos 19 rodadas em dois meses e meio para focar todas as energias em conseguir uma vaga para a Copa Libertadores, com as mesmas pessoas, mesmo elenco que começou o ano festejando a conquista do Paulistão. Acredito neste elenco, que já deu uma alegria muito grande ao torcedor são-paulino. É um ano de transição, e ser eliminado nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil nos dá muita tristeza - afirmou.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo está a sete pontos de distância do sexto colocado, o Corinthians. O Tricolor tem 22 pontos, enquanto o seu rival soma 27 pontos na classificação. Em compensação, o time está a somente um ponto da zona de rebaixamento, já que o América-MG tem 21 pontos.

Crespo também analisou sua estratégia ao colocar um meio de campo mais leva, com Liziero, Nestor e Benítez, abrindo mão do poderio defensivo de Luan.