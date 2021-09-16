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futebol

Crespo coloca vaga na Libertadores como meta do São Paulo no Brasileiro

Treinador afirmou que acredita na força do elenco, que já deu alegrias para o torcedor na temporada. No entanto, Tricolor é o primeiro time fora da zona de rebaixamento...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 13:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Apesar de estar apenas uma posição longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Hernán Crespo colocou como meta do São Paulo se classificar para a Libertadores através da competição nacional. Em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, que culminou na eliminação do Tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil, Crespo disse que o foco agora é levantar a moral do elenco e conseguir a vaga no torneio continental.
- Acredito que temos 19 rodadas em dois meses e meio para focar todas as energias em conseguir uma vaga para a Copa Libertadores, com as mesmas pessoas, mesmo elenco que começou o ano festejando a conquista do Paulistão. Acredito neste elenco, que já deu uma alegria muito grande ao torcedor são-paulino. É um ano de transição, e ser eliminado nas quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil nos dá muita tristeza - afirmou.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo está a sete pontos de distância do sexto colocado, o Corinthians. O Tricolor tem 22 pontos, enquanto o seu rival soma 27 pontos na classificação. Em compensação, o time está a somente um ponto da zona de rebaixamento, já que o América-MG tem 21 pontos.
Crespo também analisou sua estratégia ao colocar um meio de campo mais leva, com Liziero, Nestor e Benítez, abrindo mão do poderio defensivo de Luan.
- A ideia era de continuar ser protagonista. Com Rigoni teríamos velocidade, infiltrações de Benítez, mas isso não aconteceu. Faltou jogar o futebol que sabemos que o São Paulo pode jogar. Depois, tentamos com Luciano. Mas, não tenho nada que dizer sobre os atletas, os atletas deram tudo, o esforço foi grande - finalizou o comandante.

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