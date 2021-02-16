Crespo chega ao Brasil nesta terça; veja os próximos passos do novo técnico do São Paulo

Crédito: Divulgação / Twitter Defensa y Justicia

O novo técnico do São Paulo, Hernán Crespo, desembarca no Brasil na manhã desta terça-feira, em Guarulhos, para iniciar o trabalho no Tricolor paulista. Com contrato válido até 2022, o treinador vem acompanhado por mais cinco profissionais na sua comissão técnica.

Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileiros

O auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan. Todo esse pacote deve custar ao São Paulo cerca de R$ 1 milhão por mês até o final do contrato.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO restante de sua comissão técnica irá chegar até o dia 23 de fevereiro, perto da última rodada do Campeonato Brasileiro. A partir dessa data, ele comandará os primeiros treinos com o elenco. Portanto, é provável que o treinador só estreie na primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 28 de fevereiro, às 20h30, no Morumbi.

Após chegar em São Paulo, Crespo deve conhecer as instalações do clube como o CT da Barra Funda e o Estádio do Morumbi. O elenco se reapresenta nesta terça depois da vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, de virada, em Porto Alegre. Ainda não há uma data para a apresentação de Crespo para a imprensa.Integração com a atual comissão técnica

Uma parte importante do processo será a integração da atual comissão técnica com Crespo e sua equipe. O técnico interino Marcos Vizolli tem mais três partidas antes de entregar o comando técnico. Período que servirá para uma espécie de integração dos recém-chegados.

- A gente tem uma certeza. Uma certeza que é a ajuda. A gente está muito feliz, muito em paz para que a gente possa, sem dúvida, ajudar o Crespo e sua comissão que vão chegar. Eu como um treinador da casa, sem dúvida, junto com as pessoas que trabalham dentro do São Paulo, a nossa ajuda vai ser muito grande em relação à permanência e o trabalho realizado pelos argentinos, principalmente pelo Crespo - afirmou Vizolli, em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

Crespo já assistiu algumas partidas do São Paulo e recebeu relatórios de jogadores, como posição preferida, mapa de calor, entre outras estatísticas. Além disso, ele terá que dar um parecer sobre alguns jogadores que estão encerrando contrato, como os atacantes Rojas e Carneiro e o lateral-direito Juanfran.