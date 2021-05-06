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futebol

Crespo avalia jogo contra o Racing: 'O time jogou no limite do possível'

Após o empate por 0 a 0, o treinador do São Paulo comentou sobre a atuação da equipe e falou, ainda, sobre a necessidade de melhorias no time...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 22:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 22:30
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O São Paulo empatou por 0 a 0 contra o Racing, nesta quarta-feira (5), fora de casa, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda. O jogo ficou marcado por uma atuação apagada do meio de campo e do ataque do Tricolor, que teve sua zaga como ponto de destaque para segurar o empate.
Após a partida, o treinador Hernán Crespo comentou sobre o desempenho de sua equipe e falou também sobre a necessidade de melhoras. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
De acordo com o argentino, a equipe foi batalhadora em campo e conseguiu lutar pelo resultado mesmo fora de casa.
- Eu acho que o rival foi muito difícil, muito complicado, mas eu acredito que o time jogou no limite do possível. Faltou precisão, mas o time lutou. E quando você vem num estádio assim, contra um rival assim, você deve lutar, e o São Paulo lutou - avaliou o treinador.​Com uma equipe mostrando falhas no jogo e, segundo o próprio treinador, falta de precisão para executar as ações, Crespo foi questionado sobre quais pontos ele crê que devem ser melhorados. O técnico não foi específico, mas admitiu que a equipe tem precisa mudar muitos aspectos.
- Muitos, muitos devem melhorar. Estamos no começo da temporada. Faremos muito jogos, o calendário é importante. Acredito que temos muita margem para melhorar.Este foi o segundo empate consecutivo da equipe. No último domingo (2), o Tricolor ficou no 2 a 2 contra o Corinthians, pelo Paulistão e deu adeus a uma sequência de oito vitórias seguidas.
Buscando voltar ao caminho das vitórias, o São Paulo vai a campo no próximo domingo (9), para enfrentar o Mirassol, fora de casa, no Estádio Campos Maia, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.
O Tricolor já está classificado para a próxima fase da competição com a melhor campanha do campeonato.

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