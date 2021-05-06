Crespo avalia jogo contra o Racing: 'O time jogou no limite do possível'

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O São Paulo empatou por 0 a 0 contra o Racing, nesta quarta-feira (5), fora de casa, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda. O jogo ficou marcado por uma atuação apagada do meio de campo e do ataque do Tricolor, que teve sua zaga como ponto de destaque para segurar o empate.

Após a partida, o treinador Hernán Crespo comentou sobre o desempenho de sua equipe e falou também sobre a necessidade de melhoras. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

De acordo com o argentino, a equipe foi batalhadora em campo e conseguiu lutar pelo resultado mesmo fora de casa.

- Eu acho que o rival foi muito difícil, muito complicado, mas eu acredito que o time jogou no limite do possível. Faltou precisão, mas o time lutou. E quando você vem num estádio assim, contra um rival assim, você deve lutar, e o São Paulo lutou - avaliou o treinador.​Com uma equipe mostrando falhas no jogo e, segundo o próprio treinador, falta de precisão para executar as ações, Crespo foi questionado sobre quais pontos ele crê que devem ser melhorados. O técnico não foi específico, mas admitiu que a equipe tem precisa mudar muitos aspectos.

- Muitos, muitos devem melhorar. Estamos no começo da temporada. Faremos muito jogos, o calendário é importante. Acredito que temos muita margem para melhorar.Este foi o segundo empate consecutivo da equipe. No último domingo (2), o Tricolor ficou no 2 a 2 contra o Corinthians, pelo Paulistão e deu adeus a uma sequência de oito vitórias seguidas.

Buscando voltar ao caminho das vitórias, o São Paulo vai a campo no próximo domingo (9), para enfrentar o Mirassol, fora de casa, no Estádio Campos Maia, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.