Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crespo assume culpa por empate do São Paulo: 'Se tem um culpado, sou eu'

Técnico do Tricolor isentou seus comandados de culpa no jogo contra o Cuiabá. Até aqui, em seis rodadas, equipe do Morumbi conquistou apenas três pontos e não venceu
...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 22:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 22:13
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico Hernán Crespo assumiu a culpa do empate do São Paulo por 2 a 2 contra o Cuiabá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente, levou a virada, mas empatou com Gabriel Sara.
ATUAÇÕES: Dupla Benítez e Rigoni funciona bem, mas São Paulo fica no empate com o Cuiabá
Em entrevista coletiva, questionado pelas falhas individuais, o argentino tratou de isentar os jogadores sobre o mau resultado do clube no Morumbi contra os cuiabanos e falou sobre a partida.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Liziero é um grande jogador. Os resultados não estão chegando e o culpado está aqui (aponta para si mesmo). Ele é muito importante para o time. Se tem um culpado por esse empate e maus resultados, sou eu - disse o treinador.
Crespo também analisou a partida em si, valorizando as chegadas ofensivas da equipe e as duas bolas na trave do goleiro Walter.
- Nesse jogo eles chegaram duas vezes e fizeram o gol. A realidade é essa. Pagamos muito caro o preço por cada mínimo detalhe negativo, mas acredito que se hoje um time devia vencer o jogo era o São Paulo. O São Paulo teve ocasiões para marcar, acho que foram duas vezes que a bola bateu na trave. Isso é futebol - finalizou.
O São Paulo agora volta a campo no domingo (27), quando enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso
Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados