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Crespo aprova desempenho do São Paulo: 'Jogamos contra a melhor equipe da temporada'

Treinador admite que tenha faltado ofensividade, mas afirmou que é difícil jogar contra o Galo...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 00:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 00:15
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O jogo contra o Galo, no Morumbi, teve mais marcação do que emoção. Com três zagueiros de cada lado, o duelo não teve gols, mas o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, acredita que o resultado não tenha sido ruim, já o empate foi contra a "melhor equipe da temporada". - Primeiro de tudo, jogamos contra, talvez, a melhor equipe da temporada, não é fácil jogar contra o Atlético-MG. Acredito que o time se comportou muito bem, independentemente da marcação. Não existe uma fórmula mágica pra defender, mas sim uma disposição dos jogadores. Mas verdade, faltou uma fase ofensiva, mas jogamos contra o Atlético-MG - disse o comandante.
Sobre não ter utilizado todas as alterações durante o confronto, o treinador disse que o time estava bem.
- Muitas vezes falamos de poupar ou não, o time estava bem, não precisava de mudanças. Somos 38 profissionais para jogar 11, e, talvez, entrar 5. Primeiro é o São Paulo - completou.

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