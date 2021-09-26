Crespo aprova desempenho do São Paulo: 'Jogamos contra a melhor equipe da temporada'

O jogo contra o Galo, no Morumbi, teve mais marcação do que emoção. Com três zagueiros de cada lado, o duelo não teve gols, mas o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, acredita que o resultado não tenha sido ruim, já o empate foi contra a "melhor equipe da temporada". - Primeiro de tudo, jogamos contra, talvez, a melhor equipe da temporada, não é fácil jogar contra o Atlético-MG. Acredito que o time se comportou muito bem, independentemente da marcação. Não existe uma fórmula mágica pra defender, mas sim uma disposição dos jogadores. Mas verdade, faltou uma fase ofensiva, mas jogamos contra o Atlético-MG - disse o comandante.