Crespo aponta equilíbrio 'em todos os aspectos' contra o Fortaleza

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Depois de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve sua recuperação no Campeonato Brasileiro freada neste sábado (17). O time perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, no Morumbi, pela 12ª rodada da competição. Ao final da partida, o treinador Hernán Crespo analisou o jogo, afirmando que houve equilíbrio durante os 90 minutos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Durante a coletiva de imprensa, Hernán Crespo afirmou que o time disputou uma partida equilibrada contra um adversário forte, mas que a equipe são-paulina não mereceu a derrota.

- Foi um jogo muito equilibrado, onde o time queria ser protagonista e jogar no campo do rival. Talvez faltou um pouco de qualidade para terminar as ações e o jogo termina com uma bola parada. O jogo foi equilibrado em todos os aspectos - disse o técnico.

A partida teve momentos de superioridade do Tricolor no primeiro tempo, mas ficou marcada pelo crescimento do Fortaleza e pela adaptação do time, que fez com que os visitantes crescessem no jogo, equilibrassem a partida e, no segundo tempo, tivessem maior controle das ações, dominado o jogo.

O placar representa, em parte, o que Crespo disse, pois o São Paulo não soube concluir as jogadas quando foi superior, enquanto o Fortaleza conseguiu transformar sua superioridade em chances de gol, caminhando ao desfecho provável de uma situação como essa: o gol.Após a derrota, o treinador desabafou sobre o momento difícil enfrentado pelo clube. Lutando na metade de baixo da tabela do Brasileirão e enfrentando desfalques importantes, o time enfrenta uma situação complicada.