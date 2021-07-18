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futebol

Crespo aponta equilíbrio 'em todos os aspectos' contra o Fortaleza

O treinador do São Paulo reconheceu, também, que o time teve dificuldades em concluir suas jogadas nos momentos de superioridade da equipe...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 21:48

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 21:48
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Depois de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve sua recuperação no Campeonato Brasileiro freada neste sábado (17). O time perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza, no Morumbi, pela 12ª rodada da competição. Ao final da partida, o treinador Hernán Crespo analisou o jogo, afirmando que houve equilíbrio durante os 90 minutos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Durante a coletiva de imprensa, Hernán Crespo afirmou que o time disputou uma partida equilibrada contra um adversário forte, mas que a equipe são-paulina não mereceu a derrota.
- Foi um jogo muito equilibrado, onde o time queria ser protagonista e jogar no campo do rival. Talvez faltou um pouco de qualidade para terminar as ações e o jogo termina com uma bola parada. O jogo foi equilibrado em todos os aspectos - disse o técnico.
A partida teve momentos de superioridade do Tricolor no primeiro tempo, mas ficou marcada pelo crescimento do Fortaleza e pela adaptação do time, que fez com que os visitantes crescessem no jogo, equilibrassem a partida e, no segundo tempo, tivessem maior controle das ações, dominado o jogo.
O placar representa, em parte, o que Crespo disse, pois o São Paulo não soube concluir as jogadas quando foi superior, enquanto o Fortaleza conseguiu transformar sua superioridade em chances de gol, caminhando ao desfecho provável de uma situação como essa: o gol.Após a derrota, o treinador desabafou sobre o momento difícil enfrentado pelo clube. Lutando na metade de baixo da tabela do Brasileirão e enfrentando desfalques importantes, o time enfrenta uma situação complicada.
A próxima partida do São Paulo é uma decisão crucial para a temporada. O time viaja para a Argentina, onde enfrenta, nesta terça-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), o Racing, no El Cilindro, em Avellaneda, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

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