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futebol

Crespo analisa vitória do São Paulo: 'Mereceu ganhar'

Tricolor paulista venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Morumbi, mas sofreu pressão da equipe goianiense no fim do jogo...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 20:00

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 20:00

Crédito: Reprodução / Twitter São Paulo
Na entrevista coletiva, o técnico Hernán Crespo, do São Paulo, exaltou a vitória da equipe por 2 a 1 neste domingo (19) sobre o Atlético-GO, no Morumbi, e analisou o desempenho do clube paulista na partida. - No segundo tempo, a gente teve possibilidade de aumentar o placar, mas talvez a vontade de ganhar esse jogo fez com que nos complicássemos. Mas o São Paulo mereceu ganhar, mais tranquilamente, com um placar maior.
O treinador argentino ainda falou sobre a pressão imposta pelo Dragão na segunda etapa do jogo, que resultou no único gol da equipe goianiense.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO- Todos os jogos têm um defeito particular. Hoje pode ter sido uma pequena distração, talvez em outro vai ser a bola parada. Dificilmente vai ter um jogo perfeito, sempre há coisas para corrigir.
Rigoni e Luciano marcaram os gols do clube paulista e Matheus Barbosa descontou para o Atlético-GO. O São Paulo está, por enquanto, na 12ª posição no Brasileirão e volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 20h30, para enfrentar o América-MG, no Morumbi.

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