Crespo analisa vitória do São Paulo: 'Mereceu ganhar'

Crédito: Reprodução / Twitter São Paulo

Na entrevista coletiva, o técnico Hernán Crespo, do São Paulo, exaltou a vitória da equipe por 2 a 1 neste domingo (19) sobre o Atlético-GO, no Morumbi, e analisou o desempenho do clube paulista na partida. - No segundo tempo, a gente teve possibilidade de aumentar o placar, mas talvez a vontade de ganhar esse jogo fez com que nos complicássemos. Mas o São Paulo mereceu ganhar, mais tranquilamente, com um placar maior.

O treinador argentino ainda falou sobre a pressão imposta pelo Dragão na segunda etapa do jogo, que resultou no único gol da equipe goianiense.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO- Todos os jogos têm um defeito particular. Hoje pode ter sido uma pequena distração, talvez em outro vai ser a bola parada. Dificilmente vai ter um jogo perfeito, sempre há coisas para corrigir.