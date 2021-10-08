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Crespo analisa presença da torcida em partida entre São Paulo e Santos, no Morumbi: 'Muito bonito'

Treinador falou sobre o apoio do torcedor como fator importante para o bom desempenho da equipe no clássico. Tricolor teve cerca de mil torcedores presentes...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 22:51

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 22:51

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo voltou a jogar com a presença de sua torcida. Nesta quinta-feira (7), a equipe recebeu o Santos, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar do empate por 1 a 1, a equipe mostrou bom desempenho que, aos olhos do treinador Hernán Crespo, teve o apoio da torcida como fator importante influenciando o rendimento dos atletas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Superior na partida, o São Paulo se recuperou do gol sofrido aos cinco minutos e teve grande volume de jogo durante quase toda a partida, criando oportunidades e jogando no ataque.
O técnico argentino elogiou a atuação da equipe e apontou a torcida como determinante no jogo. Crespo disse ainda, que mesmo com cerca de cinco mil torcedores presentes, o impacto foi grande.
- Eu falei antes que, seguramente, vi uma partida muito positiva da parte de todos. Todos. Claramente, o fato de que chegou o torcedor, que falaram que foi cinco mil, não quero nem imaginar o Morumbi lotado (risos), os cinco mil já foram muito sentidos. Estou muito contente de ver os torcedores voltando aos estádios, são protagonistas que estão aí. Muito bonito - comentou o técnico.Crespo fez, ainda, uma projeção de como será o impacto das arquibancadas quando for permitido 100% de ocupação.
- Acredito que, lentamente, quando tivermos o Morumbi lotado, vai ser difícil para o adversário, seguramente - afirmou o argentino.
O próximo jogo, porém, será disputado fora de casa, contra o Cuiabá, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira (11), às 20h.

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