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Crespo analisa atuação do São Paulo: 'O mais justo seria um empate'

Técnico do Tricolor falou sobre a atuação da equipe na derrota para o Atlético-MG por 1 a 0,  no Mineirão. Time ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 19:17

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 19:17

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O gol do Galo foi marcado pelo volante Jair após uma bela jogada de Hulk.
ATUAÇÕES: Sem poder de reação, São Paulo vai mal e perde mais uma no Brasileiro
Segundo o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, o jogo foi decidido nas detalhes, com a boa atuação atacante do Galo, que para o argentino, fez a diferença no confronto entre as equipes.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Cada jogo tem uma história diferente. Nesse caso, o jogo foi decidido por um detalhe, com um grande jogador que é o Hulk, fez uma grande jogada. E basta. Poderíamos ter ganhado, como eles poderiam ter ganho. Acredito que o mais justo seria um empate - analisou o comandante do São Paulo.
Crespo também falou sobre a fraca atuação ofensiva do Tricolor na partida. O São Paulo não conseguiu acertar uma finalização ao gol de Everson.
- O rival joga, jogou um futebol onde conseguiu o gol, a diferença que bastava. Defendeu muito bem, fechou espaços, tentou jogar no contra-ataque em que nenhum momento concedemos. Defenderam com as suas ferramentas, tentamos com trocas, mudanças, de todos os modos. Estou curioso para saber o quanto jogamos no segundo tempo, tivemos muitas interrupções - disse o treinador do clube do Morumbi. .

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