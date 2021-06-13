Crespo analisa atuação do São Paulo: 'O mais justo seria um empate'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O gol do Galo foi marcado pelo volante Jair após uma bela jogada de Hulk.

ATUAÇÕES: Sem poder de reação, São Paulo vai mal e perde mais uma no Brasileiro

Segundo o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, o jogo foi decidido nas detalhes, com a boa atuação atacante do Galo, que para o argentino, fez a diferença no confronto entre as equipes.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Cada jogo tem uma história diferente. Nesse caso, o jogo foi decidido por um detalhe, com um grande jogador que é o Hulk, fez uma grande jogada. E basta. Poderíamos ter ganhado, como eles poderiam ter ganho. Acredito que o mais justo seria um empate - analisou o comandante do São Paulo.

Crespo também falou sobre a fraca atuação ofensiva do Tricolor na partida. O São Paulo não conseguiu acertar uma finalização ao gol de Everson.