Crespo analisa atuação do São Paulo contra o Fluminense: 'Pequenos detalhes podem fazer a diferença'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, neste domingo (12), e se complicou na tabela do Brasileirão. Em uma partida ruim do Tricolor paulista, o time teve dificuldades para criar e terminou perdendo. Para o treinador Hernán Crespo, porém, a equipe perdeu por detalhes.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Questionado sobre o desempenho da equipe, Crespo explicou que o São Paulo encarou dificuldades no primeiro tempo, especialmente em relação à precisão.

- Tivemos um jogo muito impreciso. Situações que podemos jogar, na bola, de maneira clara, não tivemos a precisão que a jogada merece, então foi muito difícil criar - explicou o argentino.

O primeiro tempo terminou com o placar de 0 a 0, e os gols só saíram na segunda etapa. O Fluminense saiu na frente, o São Paulo empatou, mas, logo em sequência, o time da casa marcou novamente.Sobre o segundo tempo, Crespo observa que a equipe mudou após as substituições, e afirmou que o jogo foi perdido em detalhes.