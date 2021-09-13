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  • Crespo analisa atuação do São Paulo contra o Fluminense: 'Pequenos detalhes podem fazer a diferença'
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Crespo analisa atuação do São Paulo contra o Fluminense: 'Pequenos detalhes podem fazer a diferença'

Treinador afirma que equipe foi imprecisa e, com mudanças no segundo tempo, teve oportunidades, mas não conseguiu aproveitá-las, perdendo a partida por 2 a 1...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 00:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 00:11
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, neste domingo (12), e se complicou na tabela do Brasileirão. Em uma partida ruim do Tricolor paulista, o time teve dificuldades para criar e terminou perdendo. Para o treinador Hernán Crespo, porém, a equipe perdeu por detalhes.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Questionado sobre o desempenho da equipe, Crespo explicou que o São Paulo encarou dificuldades no primeiro tempo, especialmente em relação à precisão.
- Tivemos um jogo muito impreciso. Situações que podemos jogar, na bola, de maneira clara, não tivemos a precisão que a jogada merece, então foi muito difícil criar - explicou o argentino.
O primeiro tempo terminou com o placar de 0 a 0, e os gols só saíram na segunda etapa. O Fluminense saiu na frente, o São Paulo empatou, mas, logo em sequência, o time da casa marcou novamente.Sobre o segundo tempo, Crespo observa que a equipe mudou após as substituições, e afirmou que o jogo foi perdido em detalhes.
- Tentamos, com as mudanças, modificar. Aconteceu. Em uma bola parada, em um rebote, eles abriram o placar. Tivemos a possibilidade. Criamos situações no segundo tempo, tivemos ocasiões com Vitor Bueno. Mas, no futebol em altíssimo nível como esse, vindo ao Maracanã contra um time contra o Fluminense, pequenos detalhes podem fazer a diferença - comentou o técnico.

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