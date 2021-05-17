Crespo agradece jogadores do São Paulo e avisa: 'Falta o último passo'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O técnico Hernán Crespo fez questão de ressaltar o comprometimento e empenho dos seus jogadores após a goleada por 4 a 0 sobre o Mirassol, que classificou a equipe para a final do Campeonato Paulista.

O comandante elogiou os jogadores, sobretudo pela grande maratona de jogos que o Tricolor vem passando. A equipe já joga na terça-feira, contra o Racing, no Morumbi, pela Libertadores. - Simplesmente não é uma opinião É um fato. Aconteceu. Jogamos em menos de 48h e aconteceu mais de uma vez no Paulista. Agradeço mais uma vez aos atletas pelo esforço. Eles têm muito coração. Eles demonstram a cada treino - afirmou Crespo, em entrevista coletiva.

Crespo voltou a destacar o comprometimento dos atletas e mandou um aviso para a grande decisão diante do Palmeiras, em datas e horários a serem definidos pela Federação Paulista.