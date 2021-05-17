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futebol

Crespo agradece jogadores do São Paulo e avisa: 'Falta o último passo'

Técnico comentou sobre a vaga na final do Campeonato Paulista e agradeceu o comprometimento dos atletas, por conta da grande sequência de jogos...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 23:26

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 23:26
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico Hernán Crespo fez questão de ressaltar o comprometimento e empenho dos seus jogadores após a goleada por 4 a 0 sobre o Mirassol, que classificou a equipe para a final do Campeonato Paulista.
O comandante elogiou os jogadores, sobretudo pela grande maratona de jogos que o Tricolor vem passando. A equipe já joga na terça-feira, contra o Racing, no Morumbi, pela Libertadores. - Simplesmente não é uma opinião É um fato. Aconteceu. Jogamos em menos de 48h e aconteceu mais de uma vez no Paulista. Agradeço mais uma vez aos atletas pelo esforço. Eles têm muito coração. Eles demonstram a cada treino - afirmou Crespo, em entrevista coletiva.
Crespo voltou a destacar o comprometimento dos atletas e mandou um aviso para a grande decisão diante do Palmeiras, em datas e horários a serem definidos pela Federação Paulista.
- Agradecer aos atletas porque o esforço que eles fizeram durante os 3 meses e nas últimas 48h foi muito grande. Grande profissionais que têm um sonho. Falta o último passo - finalizou.

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