Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crespo admite ansiedade do São Paulo, mas elogia: 'Voltou a ter prazer de jogar'

Técnico do Tricolor comemorou desempenho do time na vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, no Morumbi. Resultado foi importante na briga para sair da parte de baixo da tabela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 20:14

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 20:14

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Morumbi e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Hernán Crespo ressaltou a boa atuação do Tricolor no jogo. - O São Paulo voltou a jogar bem, ter prazer de jogar um bom futebol. Acredito que fizemos um ótimo primeiro tempo; no segundo tivemos a chance de aumentar o placar, mas talvez a vontade de ganhar este jogo fez com que complicássemos um pouco a vida com o 2 a 1 – analisou.
O argentino também ressaltou as grandes oportunidades criadas pelo São Paulo, que teve diversas chances de ampliar o placar.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO– A vontade de fazer um resultado era muita, a gente fez isso, mas sobretudo pela maneira que o São Paulo tentou jogar. O prazer de passar e criar situações, é uma situação que me dá tranquilidade – finalizou o técnico.
Rigoni e Luciano marcaram os gols do clube paulista e Matheus Barbosa descontou para o Atlético-GO. O São Paulo está, por enquanto, na 12ª posição no Brasileirão e volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 20h30, para enfrentar o América-MG, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados