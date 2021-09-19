Crespo admite ansiedade do São Paulo, mas elogia: 'Voltou a ter prazer de jogar'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Morumbi e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Hernán Crespo ressaltou a boa atuação do Tricolor no jogo. - O São Paulo voltou a jogar bem, ter prazer de jogar um bom futebol. Acredito que fizemos um ótimo primeiro tempo; no segundo tivemos a chance de aumentar o placar, mas talvez a vontade de ganhar este jogo fez com que complicássemos um pouco a vida com o 2 a 1 – analisou.

O argentino também ressaltou as grandes oportunidades criadas pelo São Paulo, que teve diversas chances de ampliar o placar.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO– A vontade de fazer um resultado era muita, a gente fez isso, mas sobretudo pela maneira que o São Paulo tentou jogar. O prazer de passar e criar situações, é uma situação que me dá tranquilidade – finalizou o técnico.