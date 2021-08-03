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Crescimento de Rick no Ceará passou por dose de confiança dada por Guto Ferreira

Afirmação foi feita pelo próprio atacante após boa fase recente que foi coroada com bonito gol marcado contra o Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 18:06

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 18:06

Crédito: Divulgação/cearasc.com
Nome formado na base do Ceará que já bateu em 2021 a sua melhor marca de gols desde que começou a ganhar as primeiras chances como profissional, o atacante Rick tem no técnico Guto Ferreira os seus maiore agradecimentos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo relatou o atacante depois do clássico vencido por 3 a 1 sobre o Fortaleza, o atual treinador do Vozão lhe passou uma importante dose de confiança e tranquilidade para que ele não tivesse medo de cometer erros no seu estilo de buscar as jogadas de velocidade.
Ganhando mais espaço após a negociação de Saulo Mineiro com o futebol japonês, Rick também pontuou que vê esse momento como a chance que estava esperando para se consolidar na titularidade:
- Eu sou grato ao Guto pela oportunidade e por confiar no meu trabalho e ter persistido em mim. Eu acho que é uma troca de aprendizados e ele me ensinou a confiar mais em mim. Antes eu entrava nas partidas e me faltava confiar mais em mim e nas minhas jogadas. Hoje eu me sinto mais confiante. Entro faço o meu jogo. Acho que tudo é amadurecimento.
- É o momento que venho trabalhar há muito tempo. Estou focado em mostrar o meu desempenho mais ainda. Quero continuar dando resultado - concluiu Rick.
A próxima oportunidade que o atleta de 21 anos terá de mostrar serviço vai ser no domingo (8) onde o Ceará recebe na Arena Castelão o Atlético-GO às 18h15 (de Brasília).

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