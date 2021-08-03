Crescimento de Rick no Ceará passou por dose de confiança dada por Guto Ferreira

Crédito: Divulgação/cearasc.com

Nome formado na base do Ceará que já bateu em 2021 a sua melhor marca de gols desde que começou a ganhar as primeiras chances como profissional, o atacante Rick tem no técnico Guto Ferreira os seus maiore agradecimentos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo relatou o atacante depois do clássico vencido por 3 a 1 sobre o Fortaleza, o atual treinador do Vozão lhe passou uma importante dose de confiança e tranquilidade para que ele não tivesse medo de cometer erros no seu estilo de buscar as jogadas de velocidade.

Ganhando mais espaço após a negociação de Saulo Mineiro com o futebol japonês, Rick também pontuou que vê esse momento como a chance que estava esperando para se consolidar na titularidade:

- Eu sou grato ao Guto pela oportunidade e por confiar no meu trabalho e ter persistido em mim. Eu acho que é uma troca de aprendizados e ele me ensinou a confiar mais em mim. Antes eu entrava nas partidas e me faltava confiar mais em mim e nas minhas jogadas. Hoje eu me sinto mais confiante. Entro faço o meu jogo. Acho que tudo é amadurecimento.

- É o momento que venho trabalhar há muito tempo. Estou focado em mostrar o meu desempenho mais ainda. Quero continuar dando resultado - concluiu Rick.