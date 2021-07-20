Crescendo no Vitória, Paulo Victor busca evolução e gols com o Leão da Barra em 2021

Defendendo as cores do Vitória, o atacante Paulo Victor segue evoluindo com a camisa do Leão neste ano. Feliz com esse crescimento, o jogador revelou que quer fazer um segundo semestre de muitos gols com a camisa rubro-negra.
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- Hoje estou muito bem em todos os sentidos e isso me deixa feliz, motivado. Estou trabalhando para buscar o meu espaço no clube para ajudar neste segundo semestre. Tenho me dedicado ao máximo para que as coisas saiam como estou planejando com a camisa do clube. - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO LEÃO NA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOO atleta destacou, ainda, a felicidade de atuar no futebol brasileiro após muito tempo fora do país.
- Passei muito tempo fora do país e retornar em um clube grande como o Vitória tem sido importante. Senti falta disso. Espero evoluir mais e mais para que eu possa construir uma história no clube. - concluiu.