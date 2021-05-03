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futebol

Crescendo no Ferroviário, Wesley Dias reconhece trabalho que tem o ajudado a evoluir

Volante do clube cearense destacou os companheiros que tem o ajudado dentro de campo...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 17:08
Crédito: Divulgação / Ferroviário
Titular do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias falou sobre a evolução que teve no clube cearense nos últimos meses. Para ele, o trabalho que o clube tem feito vem o ajudando muito.- O grupo é muito bom e isso me ajudou muito até aqui. Tenho procurado fazer o melhor para crescer com o clube e para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Estou muito motivado - comentou Wesley.
Ainda de acordo com o jogador, o elenco tem tudo para evoluir este ano e seguir alcançando as metas para a temporada.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar o desempenho em campo na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso seja possível.

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