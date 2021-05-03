Crescendo no Ferroviário, Wesley Dias reconhece trabalho que tem o ajudado a evoluir

Titular do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias falou sobre a evolução que teve no clube cearense nos últimos meses. Para ele, o trabalho que o clube tem feito vem o ajudando muito.- O grupo é muito bom e isso me ajudou muito até aqui. Tenho procurado fazer o melhor para crescer com o clube e para melhorar meu desempenho em campo na temporada. Estou muito motivado - comentou Wesley.