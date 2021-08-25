Crescendo no Brasiliense, Ferrugem quer grande segundo semestre no clube

Crédito: Divulgação / Brasiliense

Após passar por Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa do Brasiliense, falou sobre a expectativa para o segundo semestre com a camisa do Jacaré. O jogador destacou o trabalho intenso que todos têm feito para que a equipe evolua na Série D do Campeonato Brasileiro.

Os 20 times que mais demoraram a conquistar primeira vitória no Brasileirão

- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e possa melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas. Temos que manter um ritmo forte nesta sequência da temporada para crescermos. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE DPara o atleta, sua meta é crescer com a camisa do clube.