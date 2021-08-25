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Crescendo no Brasiliense, Ferrugem quer grande segundo semestre no clube

Volante espera grande ano no Jacaré...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 19:20
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Após passar por Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa do Brasiliense, falou sobre a expectativa para o segundo semestre com a camisa do Jacaré. O jogador destacou o trabalho intenso que todos têm feito para que a equipe evolua na Série D do Campeonato Brasileiro.
Os 20 times que mais demoraram a conquistar primeira vitória no Brasileirão
- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e possa melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas. Temos que manter um ritmo forte nesta sequência da temporada para crescermos. - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE DPara o atleta, sua meta é crescer com a camisa do clube.
- Estou muito feliz em estar vestindo a camisa do Brasiliense novamente. É um clube que tenho muito carinho e que vou trabalhar muito para honrar as cores sempre. - afirmou.

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