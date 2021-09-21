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Crescendo no Brasiliense, Ferrugem quer foco total da equipe visando título da Copa Verde

Volante espera grande ano no Jacaré...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 19:20
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Após passar por Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa do Brasiliense, falou a expectativa para o início da Copa Verde em outubro. Segundo o jogador, a meta do Jacaré é vencer a disputa.
Será que é ela? Lembre outras camisas alternativas do Corinthians- Vamos em busca deste título da Copa Verde, que será muito importante para o clube. Trabalharemos muito para levantar esse troféu. O grupo está muito motivado para fazer uma grande campanha. - afirmou.
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Para o atleta, sua meta é crescer com a camisa do Brasiliense.
- Estou trabalhando muito para continuar evoluindo com todos. Estou feliz aqui, motivado e ciente da responsabilidade que tenho em vestir essa camisa. - concluiu.

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