Crescendo no Brasiliense, Ferrugem quer foco total da equipe visando título da Copa Verde

Crédito: Divulgação / Brasiliense

Após passar por Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa do Brasiliense, falou a expectativa para o início da Copa Verde em outubro. Segundo o jogador, a meta do Jacaré é vencer a disputa.

Será que é ela? Lembre outras camisas alternativas do Corinthians- Vamos em busca deste título da Copa Verde, que será muito importante para o clube. Trabalharemos muito para levantar esse troféu. O grupo está muito motivado para fazer uma grande campanha. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO

Para o atleta, sua meta é crescer com a camisa do Brasiliense.