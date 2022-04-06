Crescendo de produção no Omã, Erick Luis quer fazer grande reta final de temporada pelo Al-Ittihad

Destaque no Omã, o atacante Erick Luís, que hoje defende o Al-Ittihad, clube do Omã, destacou o momento especial que vive no a equipe. Segundo o atleta, a meta é fazer uma ótima sequência com seus companheiros nos próximos meses.> Manchester City vence o Atlético de Madrid e larga em vantagem nas quartas de final da Champions

- Estou trabalhando muito para fazer uma grande reta final de temporada no clube. Estou muito motivado para essas próximas semanas. Vou manter um ritmo forte nos treinos e jogos para continuar evoluindo - disse.

O Al-Ittihad não vem bem no campeonato, mas Erick destacou que o elenco tem tudo para terminar o ano com vitórias.

- Nossa ideia é crescer nesta reta final de temporada. Temos que encerrar bem o ano, com vitórias e boas apresentações - revelou.