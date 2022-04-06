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futebol

Crescendo de produção no Omã, Erick Luis quer fazer grande reta final de temporada pelo Al-Ittihad

Atacante brasileiro quer dar volta por cima com a equipe e terminar o ano com sequência de vitórias...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 13:53
Destaque no Omã, o atacante Erick Luís, que hoje defende o Al-Ittihad, clube do Omã, destacou o momento especial que vive no a equipe. Segundo o atleta, a meta é fazer uma ótima sequência com seus companheiros nos próximos meses.> Manchester City vence o Atlético de Madrid e larga em vantagem nas quartas de final da Champions
- Estou trabalhando muito para fazer uma grande reta final de temporada no clube. Estou muito motivado para essas próximas semanas. Vou manter um ritmo forte nos treinos e jogos para continuar evoluindo - disse.
O Al-Ittihad não vem bem no campeonato, mas Erick destacou que o elenco tem tudo para terminar o ano com vitórias.
- Nossa ideia é crescer nesta reta final de temporada. Temos que encerrar bem o ano, com vitórias e boas apresentações - revelou.
Crédito: ErickLuis,atacanteex-Bragantino(Foto:Divulgação

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