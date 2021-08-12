Crescendo de produção no Avaí, Jean Cléber foca em segundo semestre no clube catarinense

Crédito: Divulgação / Avaí

Brigando por vaga no Avaí, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará, Marítimo e Cruzeiro, quer ritmo forte da equipe na sequência de 2021. Segundo o atleta, a meta de todos no elenco catarinense é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas.

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- Nossa ideia é manter um ritmo forte neste segundo semestre para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. Vamos nos dedicar ao máximo para atingirmos nossas metas em 2021. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO AVAÍ NA SÉRIE BAinda de acordo com o atleta, sua ideia é fazer uma boa sequência no clube.