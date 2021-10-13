Crescendo com a camisa do Bandirma, Allyson fala sobre crescimento da equipe na temporada

Titular e em bom momento no Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o crescimento da equipe turca na época. Segundo o jogador, que passou os últimos anos atuando em Israel, a meta é continuar evoluindo nesta temporada.- O grupo tem feito uma boa temporada até aqui. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando e para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nos próximos jogos. Estamos no caminho certo - disse.