Crescendo com a camisa do Bandirma, Allyson fala sobre crescimento da equipe na temporada

Titular e em bom momento no Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o crescimento da equipe turca na época. Segundo o jogador, que passou os últimos anos atuando em Israel, a meta é continuar evoluindo nesta temporada.- O grupo tem feito uma boa temporada até aqui. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando e para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nos próximos jogos. Estamos no caminho certo - disse.
Allyson também falou sobre o ótimo momento que vive atualmente no futebol da Turquia.
- Estou feliz no futebol turco e trabalhando para crescer com a camisa do clube. Espero que esse ano seja muito especial dentro e fora de campo - concluiu o jogador.