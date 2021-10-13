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Crescendo com a camisa do Bandirma, Allyson fala sobre crescimento da equipe na temporada

Zagueiro brasileiro vive ótimo momento em sua carreira atuando na Turquia pela equipe do Bandirma
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LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 16:32

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 16:32

Crédito: Divulgação
Titular e em bom momento no Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o crescimento da equipe turca na época. Segundo o jogador, que passou os últimos anos atuando em Israel, a meta é continuar evoluindo nesta temporada.- O grupo tem feito uma boa temporada até aqui. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando e para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nos próximos jogos. Estamos no caminho certo - disse.
Allyson também falou sobre o ótimo momento que vive atualmente no futebol da Turquia.
- Estou feliz no futebol turco e trabalhando para crescer com a camisa do clube. Espero que esse ano seja muito especial dentro e fora de campo - concluiu o jogador.

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