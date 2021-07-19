CRB vence o Vila Nova e entra no G-4 do Brasileiro da Série B

No estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB venceu o Vila Nova pelo placar de 2 a 1. O Galo começou a construir a sua vitória no início da primeira etapa com Alan James. O segundo gol saiu no começo da etapa complementar com Diego Torres. O Tigre diminuiu a desvantagem no fim do jogo com Alan Grafite, que acabou minutos depois sendo expulso. Com o resultado, o time alagoano subiu para o 4º lugar na tabela, com 20 pontos. Os goianos estão na 12ª colocação e permanecem com 14 pontos.CALENDÁRIONa próxima rodada, o Vila Nova recebe o Brusque, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia, no dia 21 de julho, às 16h. O CRB enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba, dia 22 de julho, às 19h.
A partida
PRIMEIRO TEMPO
CRB ABRE O PLACAR NO INÍCIO DO JOGOJogando em casa e visando terminar a 12ª rodada no G-4, o CRB começou a partida a mil por hora e abriu o marcador logo de cara. Aos 8 minutos, Guilherme Romão cruzou, a bola passou por toda a pequena área e sobrou para Diego Torres. Ele dominou e passou para Alan James, que bateu no canto e abriu o marcador: 1 a 0 para o Galo.
CRB NÃO ATACA MAIS; VILA NOVA BUSCA O GOL, MAS NÃO CONSEGUE LEVAR PERIGOO gol cedo poderia fazer o CRB partir para cima em busca de ampliar o resultado, mas o time alagoano fez justamente o contrário. Ao longo de toda a primeira etapa, o Galo não criou mais oportunidades de gol. Já o Vila Nova até tentou o empate, mas o Tigre mostrou muita dificuldade e não conseguiu assustar à meta do goleiro Diogo Silva.
SEGUNDO TEMPO
CRB AMPLIA O PLACAR LOGO NO COMECINHOO Vila Nova voltou para o segundo tempo com duas alterações em busca do empate, mas a equipe do CRB foi logo acabando com qualquer tipo de reação do Tigre ao marcar o segundo gol. Aos 3 minutos, Erik recebeu a bola pelo lado esquerdo, passou pelo marcador e tocou para trás. Bem posicionado, Diego Torres bateu firme e marcou: 2 a 0 para o CRB.
VILA NOVA TENTA O EMPATE, MAS ESBARRA NA DIFICULDADE DE CRIAR OPORTUNIDADESAssim como aconteceu na primeira etapa, o CRB sentou na vantagem e procurou administrar o resultado. O Vila Nova foi à luta e buscava o empate a qualquer custo, mas a dificuldade em criar oportunidades era muito grande e o goleiro Diogo Silva praticamente não levava susto.
INSISTÊNCIA DO VILA NOVA É RECOMPENSADAAos 33 minutos, o CRB teve uma oportunidade para marcar o terceiro gol em chute forte de longe de Reginaldo. Georgemy espalmou e salvou o time do Vila Nova de tomar mais gol da equipe do Galo.
Mas o Tigre não se intimidou com esse quase gol, foi à luta e diminuiu o placar. Formiga cruzou no meio da área, Alan Grafite conseguiu se esticar para desviar e marcar o gol para o time do Vila Nova: 1 a 2, 40 minutos.
TIGRE VAI PARA O ABAFA, MAS ALAN GRAFITE É EXPULSOO gol animou o Vila Nova que foi para o abafa atrás do empate a qualquer custo, mas o CRB conseguiu se fechar bem e impedir que os três pontos não ficassem em Alagoas. Para piorar, o Tigre ainda viu Alan Grafite ser expulso após entrada dura de em Ewandro.
CRB 2 x 1 VILA NOVA – CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B – 12ª RODADAEstádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data: 18 de julho de 2021, às 20h30 (de Brasília)Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eleutério Felipe Marques Junior (CE)Cartões amarelos: (CRB), Xandão e Alan Grafite (VIL)Cartões vermelhos: Alan Grafite (VIL)GOLS: Alan James, aos 8’/1ºT (CRB), Diego Torres, aos 3’/2ºT (CRB), Alan Grafite, aos 40’/2ºT (VIL)
CRB (Técnico: Allan Aal)Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Jean Patrick (Carlos Jatobá, aos 25’/2ºT), Marthã (Claudinei, aos 25’/2ºT) e Diego Torres (Wesley, aos 44’/2ºT); Renan Bressan (Nicolas Careca, aos 34’/2ºT), Alan James (Ewandro, aos 34’/2ºT) e Erik.
VILA NOVA (Técnico: Higo Magalhães)Georgemy; Danilo Belão (Cássio Gabriel, no intervalo), Rafael Donato, Xandão e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Renan Mota (Alan Grafite, aos 18’/2ºT); Alesson (João Pedro, aos 32’/2ºT), Kelvin (Johnatan Cardoso, no intervalo) e Clayton (Henan, aos 18’/2ºT).