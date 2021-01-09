CRB vence o Confiança e respira na luta contra a queda

No estádio Rei Pelé, o CRB venceu o Confiança por 2 a 0 e respirou na luta contra a queda. O Galo chegou aos 43 pontos, na 12ª colocação. O Azulão é o 13º, com 42.
Na próxima rodada, o CRB encara o Guarani, no Rei Pelé. Já o Confiança mede forças com o Operário-PR, em casa.
O duelo
O confronto foi morno ao longo da etapa inicial. O torcedor que acompanhou a partida, só levantou do sofá após os 30 minutos. Na falta cobrada por Diego Torres, Lucão do Break ficou com a bola e chutou rente ao poste. Logo depois, Regis soltou o pé e Jean Drosny segurou.
A emoção ficou guardada para a etapa final. Com pouco mais de 2 minutos, Reginaldo aproveitou o erro na saída de bola do confiança e tocou na saída do goleiro, 1 a 0.
Com dificuldade para criar, o Confiança só teve oportunidade na bola parada. Após cobrança de escanteio, Ari Moura cabeceou firme e viu a pelota sair pela linha de fundo.
Nos minutos finais o CRB sacramentou a vitória com Wesley. O volante foi lançado, invadiu a grande área e bateu cruzado. A bola desviou no zagueiro e matou o arqueiro, 2 a 0.