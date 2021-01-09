Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CRB vence o Confiança e respira na luta contra a queda

Em jogo morno, o Galo conseguiu vencer e se afastar um pouco mais da temida zona de rebaixamento...
LanceNet

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 21:15

Crédito: Reprodução/Premiere
No estádio Rei Pelé, o CRB venceu o Confiança por 2 a 0 e respirou na luta contra a queda. O Galo chegou aos 43 pontos, na 12ª colocação. O Azulão é o 13º, com 42.
Na próxima rodada, o CRB encara o Guarani, no Rei Pelé. Já o Confiança mede forças com o Operário-PR, em casa.
O duelo
O confronto foi morno ao longo da etapa inicial. O torcedor que acompanhou a partida, só levantou do sofá após os 30 minutos. Na falta cobrada por Diego Torres, Lucão do Break ficou com a bola e chutou rente ao poste. Logo depois, Regis soltou o pé e Jean Drosny segurou.
A emoção ficou guardada para a etapa final. Com pouco mais de 2 minutos, Reginaldo aproveitou o erro na saída de bola do confiança e tocou na saída do goleiro, 1 a 0.
Com dificuldade para criar, o Confiança só teve oportunidade na bola parada. Após cobrança de escanteio, Ari Moura cabeceou firme e viu a pelota sair pela linha de fundo.
Nos minutos finais o CRB sacramentou a vitória com Wesley. O volante foi lançado, invadiu a grande área e bateu cruzado. A bola desviou no zagueiro e matou o arqueiro, 2 a 0.

Tópicos Relacionados

crb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados