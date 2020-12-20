CRB vence o Botafogo-SP no Rei Pelé e se afasta da zona de rebaixamento

Crédito: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas

No estádio Rei Pelé, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB conseguiu importante vitória contra o Botafogo-SP pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, o Galo vai para 37 pontos e agora está em 13º lugar. Com a derrota, a Pantera permanece enterrada na zona de rebaixamento, com 25 pontos e na 19ª colocação.Na próxima rodada, o Botafogo-SP recebe o lanterna Oeste, no estádio Santa Cruz, dia 23 de dezembro. Já o CRB enfrenta o América-MG, no Independência, dia 26 de dezembro.

O jogo

O CRB começou pressionando demais o Botafogo-SP. Em dez minutos, o Galo criou duas ótimas chances em finalizações de Pablo Dyego e Lucão do Break, mas Darley estava lá para salvar nos dois lances.

O Botafogo-SP só teve uma grande chance em toda a primeira etapa em cobrança de falta, aos 22 minutos. Matheus Anjos bateu muito bem, mas Edson Mardden voou para fazer uma linda defesa e salvar o Galo.

Apesar do susto, o CRB continuou melhor ao longo de toda da primeira etapa. Aos 30 minutos, a chance mais clara de gol. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Gum, que finalizou. O volante Ranieli salvou em cima da linha, mas a bola sobrou para Luidy, que chutou mal e perdeu uma grande oportunidade.

O Galo voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo do primeiro. O Pantera se segurava do jeito que dava. Mas, aos 11 minutos, o gol saiu.

Após cobrança de escanteio, o goleiro Darley não consegue afastar. A bola sobrou para Robinho que chutou mal, mas Pablo Dyego conseguiu cabecear e abrir o marcador: 1 a 0 para o CRB.

Após o gol, a Pantera foi com tudo para cima do Galo em busca do empate. A pressão da equipe paulista era grande, mas espaços eram deixados atrás para o contra-ataque.

Mas o CRB assustou mesmo foi em cobrança de escanteio. Diego Torres jogou na área, Daniel Amorim subiu e cabeceou, a bola passou raspando a trave do goleiro Darley, do Botafogo-SP, aos 33 minutos.