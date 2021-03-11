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futebol

CRB vence Aliança e está na liderança do Alagoano

No Rei Pelé, o Galo mostrou a sua força na etapa inicial e saiu de campo com a vitória...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 22:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 22:08
Crédito: (FAF TV/Reprodução
No estádio Rei Pelé, o CRB não teve dificuldades contra o Aliança e venceu por 2 a 0. Com o placar, o Galo chegou aos 9 pontos, na liderança do torneio. O Aliança é o 3º, com 6 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o CRB visita o Murici. Enquanto isso, o Aliança mede forças contra o Jacyobá.
Início fulminante
Com o pé no acelerador, o CRB impôs o seu ritmo e construiu a sua vitória em 17 minutos. O primeiro saiu em cobrança de escanteio, quando Régis levantou e Lucão desviou de cabeça para vencer o goleiro. Pouco depois, Luidy mandou na grande área e Darli, sem marcação, empurrou para ampliar, 2 a 0.
Administrou
Se o Galo construiu de maneira rápida a vitória, o time de Roberto Fernandes tirou o ritmo do jogo e descia apenas na boa. Melhor para o Aliança, que parou de sofrer sustos no sistema defensivo.
Aliança tenta a reação
Na etapa final o Aliança buscou diminuir o prejuízo e teve uma ótima chance. Luciano aproveitou o cruzamento e soltou o pé. Atento, Diogo Silva apareceu e fez milagre para segurar o placar.

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