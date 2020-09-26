CRB surpreende e arranca vitória suada sobre o Botafogo-SP

Medindo forças na noite desta sexta-feira (25), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo-SP acabou sendo superado pelo CRB, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Com o resultado de 2 a 1, a equipe do interior paulista manteve-se na 16ª colocação e, dependendo dos resultados dos demais jogos da rodada, poderá entrar no Z4. Já o time alagoano subiu duas posições, sendo o 8º colocado com 16 pontos somados.O jogo
Com um início de confronto bastante movimentado, logo no primeiro minuto a arbitragem já mostrou o cartão vermelho para o goleiro do CRB, Victor Souza, que, após erro de comunicação com o zagueiro Hugo, acabou fazendo falta dura em Ronald .
Gastando a primeira substituição para colocar o goleiro Edson Mardden, o Galo passou a sofrer algumas investidas por parte do Botafogo. Com isso, o arqueiro da equipe visitante foi obrigado a mostrar serviço logo de cara, graças a finalização de Jordan.
Mesmo com a intensidade por parte do time local, quem conseguiu tirar o zero do marcador foi o CRB. Aos 19 minutos, ele mesmo, Léo Gamalho, artilheiro da Série B, tratou de colocar mais um na conta, aproveitando passe de Moacir e colocar a bola no fundo das redes. 1 a 0.
Com a desvantagem no placar, o Bota partiu pra cima na busca pelo empate. E quase conseguiu. aos 21 minutos, aproveitando cruzamento de Gilson, Wellington Tanque cabeceou com força, porém Edson Mardden conseguiu fazer uma bonita defesa com a bola batendo no travessão.
Na reta final da etapa, a equipe de Claudinei Oliveira ainda seguia melhor. Mesmo não acelerando muito para chegar ao seu campo de ataque, chegou até a criar algumas chances até que finalmente encontrou seu tento, aos 49, após Rafinha ajeitar de cabeça para Wellington Tanque empurrar para o gol. 1 a 1.
Já no segundo tempo, o panorama da partida basicamente não mudou. Com direito a muita pressão fazendo valer a vantagem numérica em campo, o Botafogo não aproveitava as chances que apareciam e, aos poucos, ainda assistia ao CRB sair mais para o jogo tentando ganhar tempo nos lances.
Na expectativa de melhorarem suas respectivas equipes em campo, tanto Marcelo Cabo, quanto Claudinei Oliveira, optaram por algumas mudanças no decorrer da etapa final. Entre elas, a saída de Léo Gamalho para a entrada de Safira, que passou a comandar o ataque do Galo.
Já na reta final, mesmo ainda ditando o ritmo em campo, a Pantera acabou sofrendo o gol virada. Aos 38 minutos, após cobrança de falta de Diego Torres, Reginaldo Júnior desviou de cabeça sem chances para Darley. 2 a 1.
Atrás no placar, o Botafogo bem que pressionou até o final. Entretanto, o CRB se fechou do jeito que pode para segurar o importante resultado conquistado na casa do rival.