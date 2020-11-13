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futebol

CRB, por reabilitação, joga na Série B contra o lanterna Oeste

Partida em Barueri coloca possibilidade do Regatiano voltar ao caminho das vitórias depois de dois reveses consecutivos...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 11:39

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 11:39

Crédito: Jefferson Viana/Oeste
Tendo caído para a 11ª colocação após perder nas últimas duas rodadas da Série B, o CRB viu aumentar a necessidade de recuperação no torneio e tem uma oportunidade que pode ser considerada como quase ideal diante do Oeste, em Barueri, no sábado (14).
Isso porque o clube paulista segue afundado no seu calvário da lanterna com somente oito pontos, algo que já o coloca a 16 pontos do primeiro time fora do Z4, o Vitória, e consequentemente bem mais perto de disputar a Série C em 2021.
O jogo também conta com um tempero especial pensando na equipe alagoana pelo fato de que será a estreia no banco de reservas de Ramon Menezes, treinador que chega para substituir a saída de Marcelo Cabo que aceitou a proposta para trabalhar na Série A dirigindo o Atlético-GO.
Por sua vez, as esperanças de mudança de cenário para o Rubrão estão no comando de ataque onde o centroavante Fábio está de volta do seu empréstimo junto aos japoneses do Albirex Niigata.
No ano passado, o jogador se destacou com 14 gols em 32 partidas na competição, ficando com a vice-artilharia da competição mesmo com a campanha fraca que resultou na 15ª posição.

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