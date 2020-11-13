CRB, por reabilitação, joga na Série B contra o lanterna Oeste

Crédito: Jefferson Viana/Oeste

Tendo caído para a 11ª colocação após perder nas últimas duas rodadas da Série B, o CRB viu aumentar a necessidade de recuperação no torneio e tem uma oportunidade que pode ser considerada como quase ideal diante do Oeste, em Barueri, no sábado (14).

Isso porque o clube paulista segue afundado no seu calvário da lanterna com somente oito pontos, algo que já o coloca a 16 pontos do primeiro time fora do Z4, o Vitória, e consequentemente bem mais perto de disputar a Série C em 2021.

O jogo também conta com um tempero especial pensando na equipe alagoana pelo fato de que será a estreia no banco de reservas de Ramon Menezes, treinador que chega para substituir a saída de Marcelo Cabo que aceitou a proposta para trabalhar na Série A dirigindo o Atlético-GO.

Por sua vez, as esperanças de mudança de cenário para o Rubrão estão no comando de ataque onde o centroavante Fábio está de volta do seu empréstimo junto aos japoneses do Albirex Niigata.