CRB joga em Maceió, pela Série B, contra o Vitória

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Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no próximo sábado (22), o CRB jogará em seus domínios, no Estádio Rei Pelé, diante do Vitória às 21h30.

As duas equipes tiveram um começo de torneio semelhante no aproveitamento, tendo nesse momento o Regatiano sete pontos ganhos na quinta colocação (apenas três unidades a menos do que o líder Paraná) e o Nego seis unidades na oitava posição.

Apesar da proximidade com a parte alta, o fato de atuar na próxima quarta-feira (26) diante do Cruzeiro na volta da Copa do Brasil (venceu o embate de ida por 2 a 0 em pleno Mineirão) deve conduzir o técnico Marcelo Cabo a poupar algumas peças do plantel. Com isso, nomes que poderiam retornar a lista de opções após recuperação de lesões como o lateral-esquerdo Igor, o zagueiro Ewerton Páscoa e o meio-campista Claudinei devem seguir de fora.

O Vitória também tem compromisso pela competição em formato mata-mata na próxima semana, precisando reverter a desvantagem contraída na Arena Castelão frente ao Ceará por 1 a 0. Todavia, até o momento, não houveram indicativos de nomes poupados, pelo contrário.