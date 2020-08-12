Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CRB e Oeste buscam a primeira vitória na Série B

Galo e Rubrão medem forças a partir das 17h (Horário de Brasília), no Rei Pelé...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2020 às 21:29

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 21:29

Crédito: Divulgação
Na tarde desta quarta-feira, CRB e Oeste se enfrentam a partir das 17h (Horário de Brasília), em jogo válido pela 2ª rodada da Série B, no estádio Rei Pelé.Como chegam
Na rodada de estreia, o CRB decepcionou o seu torcedor. Em Caxias do Sul, o Galo saiu em vantagem, mas cedeu a virada e aumentou a pressão dentro do time, que vem em baixa após o vice-estadual.
Agora, no primeiro desafio dentro de casa, Marcelo Cabo e Cia querem os três pontos para amenizar o clima e continuar com o sonho de dias melhores.
Já o Oeste entrou no torneio como incógnita. Rebaixado no Paulistão, o time quer evitar nova decepção na temporada e por isso deve explorar o seu sistema defensivo e jogar no contra-ataque. Na estreia, o Rubrão apenas ficou no empate sem gols dentro de casa.
CRB: Victor Souza, Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Erik, Magno Cruz e Léo Gamalho. Técnico: Marcelo Cabo.
Oeste: Glauco; Éder Sciola, Renan Fonseca, Sidimar, Salomão; Matheus Oliveira, Betinho, Mazinho; Lopes, Bruno Pereira, Marlon Douglas. Técnico: Renan Freitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crb oeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados