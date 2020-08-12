CRB e Oeste buscam a primeira vitória na Série B

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Na tarde desta quarta-feira, CRB e Oeste se enfrentam a partir das 17h (Horário de Brasília), em jogo válido pela 2ª rodada da Série B, no estádio Rei Pelé.Como chegam

Na rodada de estreia, o CRB decepcionou o seu torcedor. Em Caxias do Sul, o Galo saiu em vantagem, mas cedeu a virada e aumentou a pressão dentro do time, que vem em baixa após o vice-estadual.

Agora, no primeiro desafio dentro de casa, Marcelo Cabo e Cia querem os três pontos para amenizar o clima e continuar com o sonho de dias melhores.

Já o Oeste entrou no torneio como incógnita. Rebaixado no Paulistão, o time quer evitar nova decepção na temporada e por isso deve explorar o seu sistema defensivo e jogar no contra-ataque. Na estreia, o Rubrão apenas ficou no empate sem gols dentro de casa.

CRB: Victor Souza, Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Erik, Magno Cruz e Léo Gamalho. Técnico: Marcelo Cabo.