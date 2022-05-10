CRB bate o Sampaio Corrêa e consegue a primeira vitória na Série B do Brasileiro

Mais uma partida movimentou a Série B do Brasileirão. Nesta segunda-feira (9), o CRB venceu, por 2 a 1, o Sampaio Corrêa. As equipes se enfrentaram pela 6ª rodada da competição, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Apesar do resultado, o clube alagoano segue na lanterna da competição, com quatro pontos, enquanto o Sampaio, com apenas cinco, entrou no Z4.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSERROS E GOLS...

PRESSÃO!

A partida voltou do intervalo mais movimentada, principalmente com o Sampaio Corrêa. Diferente da primeira etapa e sem grande poder ofensivo, o CRB se fechou defensivamente e não deixou com que os visitantes criassem. Porém, o time assustou os donos da casa com jogadas de Lucas Araújo e Ygor Catatau.

O Sampaio Corrêa seguiu buscando mudar o marcador do Rei Pelé. Apesar das investidas, a equipe parava no goleiro Diogo Silva. Dessa maneira, aos 38, a arbitragem pegou pênalti após Pimentinha ser derrubado na área. Na cobrança, Gabriel Poveda deslocou o goleiro e marcou.FICHA TÉCNICACRB 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Data e hora: 09/05/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)VAR: Caio Max Augusto Vieira(RN)Cartões amarelos: Guilherme Romão, Gilvan e Anselmo Ramon (CRB)Cartões vermelhos: -

GOLS: Anselmo Ramon (17'/1ºT) (1-0); Fabinho (30'/1ºT) (2-0); Gabriel Poveda (40'/2ºT) (2-1)

CRB (Técnico: Marcelo Cabo)​Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan (Wellington Carvalho, aos 22'/2ºT) e Guilherme Romão; Claudinei (Rafael Longuine, aos 41'/2ºT), Yago (Marthã, aos 25'/2ºT), Maicon (Uillian Correira, aos 22'/2ºT) e Richard; Fabinho (Emerson Negueba, aos 22'/2ºT) e Anselmo Ramon.