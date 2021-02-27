CRB bate o ASA e conquista sua segunda vitória no Campeonato Alagoano

Após vencer o Coruripe na primeira rodada, o CRB não queria saber de dar chances ao ASA, na tarde deste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alagoano, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Sendo assim, o time de Roberto Fernandes, fazendo valer o mando de campo, emplacou sua segunda vitória na competição, desta vez por 2 a 1.
Com o resultado, o Galo chegou aos 6 pontos, mantendo a liderança da competição, e já mirando o Desportivo Aliança, no dia 10 de março, também em casa. Já o Fantasma, com o revés fora de casa, acabou mantendo-se com um ponto somado caindo para a 5ª colocação.
CRB INICIA O DUELO BUSCANDO O ATAQUE
Na tentativa de surpreender o rival logo nos primeiros minutos, o CRB não quis saber de brincadeira e partiu pra cima. Com isso, até meados dos 15 minutos, apesar do ASA tentar manter mais a posse de bola, acabou assistindo o Galo conseguir assustar seu goleiro na tentativa de Hyuri, porém a bola acabou indo para fora.
JOGO SEGUIA SEM GRANDES EMOÇÕES
Buscando continuar mantendo seu poder ofensivo, o Galo não desistia de encontrar, ao menos, seu primeiro tento no jogo. Entretanto, foram poucos os lances contra os goleiros
SEGUNDO TEMPO ANIMADO COM GOLS PARA OS DOIS LADOS
Sem alterações na volta dos atletas, a expectativa é que os times continuassem na busca pelo seu tento. E parece que o descanso deu certo. No primeiro minuto de jogo, Reginaldo Lopes, após passe de Hyuri, bateu cruzado sem chances para Dida. 1 a 0.
Mas o Fantasma não desanimou. Na sequência, partiu pra cima até que aos 14 minutos, em cobrança de falta de Thiago Potiguar, o zagueiro Martony subiu para marcar de cabeça e igualar tudo. 1 a 1.
EXPULSÃO DE ROBERTO FERNANDES E MAIS UM GOL DO CRB
Aos 21 minutos, o CRB ainda acabou perdendo o técnico Roberto Fernandes que, por sua vez, acabou sendo expulso do banco. No entanto, nada que tenha desanimado os seus atletas em campo e, mesmo com alterações dos dois lados, quem levou a melhor foi o alvirrubro, com Hyuri, mandando de cabeça para o fundo das redes após levantamento de Régis.
Após o tento, o Galo apenas administrou o resultado até o apito final do árbitro, decretando mais uma vitória para a equipe na competição estadual.
FICHA TÉCNICACRB x ASA - 2ª RODADA DO CAMPEONATO ALAGOANO Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data: 27 de fevereiro de 2021, às 17h (de Brasília)Árbitro: Rafael Carlos SalgueiroAssistentes: Brígida Cirilo Ferreira e Wellington Thiago de AlmeidaCartões amarelos: Guilherme Romão (CRB)Cartões vermelhos: Roberto Fernandes (CRB)
GOLS: Reginaldo Lopes, 1'/2ºT (1-0); Martony, 14'/2ºT (1-1); Hyuri, 32'/2ºT (2-1).
CRB (Técnico: Roberto Fernandes)Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa, Romão; Claudinei, Jorge Giménez (Régis, aos 29'/2ºT) e Diego Torres; Luidy, Hyuri (Darli, aos 29'/2ºT) e Lucão.
ASA (Técnico: Lorival Santos)Dida; Jonas (Xande, aos 36'/2ºT), Martony, Italo e Zé Wilson; Marcelo, Thiago Potiguar (Aquiraz, aos 36'/2ºT) e Johnnathan (Marcos Antônio, aos 36'/2ºT); Daivison, Echeverria e Dinda (Gabriel, aos 25'/2ºT).